Slovenska voditeljica popenila: Dva mozolja ter prva ejakulacija nista izgovor ...

Zapisi Tanje Kocman na njenem facebooku so postali že stalnica. Voditeljica in komedijantka redno opisuje vsakdanje dogodke ali pa se spotakne ob aktualne teme in včasih nastavi tudi kakšno ogledalo družbi. Tokrat je bila priča dogodku, ko so mladi verbalno napadli starejšega gospoda, ker jih je opozoril, da se ne hodi po sredini ceste. Takole je opisala dogodek (nelektorirano):



»Ko po cesti (kjer je res pločnik samo na eni strani, a vendar je) mladina šeta iz trgovine do šole kot ovce sredi Irske na njihov najbolj razuzdani dan. Pa nič ne rečem, tudi sama občasno brezglavo begam po taisti ulici in s svojim neodločnim korakom strašim bicikliste. A potem pa ... gredo brhki mladeniči s svojimi pariška sendviči po poti v formaciji boybanda, da se za trenutek človek vpraša, kakšna jebena čast nas je doletela, da so East 17 svoj come back naredili ravno v naši državi, ko jim nekdo pohupa. Nežno. Ker pač ne more mimo. Z avtom. Za katerega je ta pot tudi zgrajena. In starejši gospod (ob katerem je sedela gospa, ki je delovala kot da bi vsakemu izmed nas odstopila zadnjo palačinko) spusti okno in samo reče, da ni ok, če hodijo sredi ceste. Kar je res. Res ni ok. Če bi se po njej namreč peljal kak nadobudni sin lastnika BMW-ja ne bi po zraku letela samo pariška. A gospod samo opozori. Mirno.



Nakar ta horda hormonov začne kričat na gospoda. Ga tika, grozi, nasploh reagira kot ... am ... idioti. Ja, to. Idioti. Da sem njihova mama, sestra ali svetovalec v času prve zaporne kazni, jih premlatim s tem sendvičem in jim do konca življenja jemljem prispevke za kulturo, ki jo bo očitno treba še kupit.«



Na koncu zapisa je še poudarila, da ni samo mladina takšna. Da so jo tudi starejši že mnogokrat presenetili s svojimi negativnimi izpadi. Zaključi pa v svojem slogu (nelektorirano):



»Ni odvisno od let, odvisno je od vzgoje, osebnosti, od faking čustvene inteligence.

In dva mozolja ter prva ejakulacija nista izgovor za tak odnos. Žal.

Starejših se ne uči, zato ... dragi otroci, mladostniki in mladi po srcu: ne mučite živali, ne pretepajte ljudi, pospravite smeti in ne brijte si obrvi. Pa bo svet prelep. Hvala.«