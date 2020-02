Slovenska pevka šokirala vse s fotografijo: Imela sem 25 kilogramov več (FOTO)

FOTO: Instagram

Slovenska pevkase je tokrat mudila pri. Ta je znan, da s svojimi dilemami znane Slovence spravlja v zadrego. Gaja je sproščeno odgovarjala na njegova vprašanja in brez dlake na jeziku izbirala ponujene možnosti. Med drugim je razkrila, da se je proti koncu srednje šole borila z odvečnimi kilogrami, saj je imela v nekem obdobju kar 25 kilogramov več kot danes.​Roškar jo je prosil, naj mu v dokaz pokaže kakšno fotografijo iz 'obilnejših časov', in to je brez zadržkov storila. Razkrila je še, da je jedla samo nezdravo in hitro pripravljeno hrano. Pojedla je toliko krompirja, da ga sploh ne mara več. Po tistem je močno spremenila svoj življenjski slog in se prelevila v pravo lepotico. Gajo boste letos lahko videli na nastopu Ema, kjer se bo borila za zmago s pesmijo Verjamem vase.