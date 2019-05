Slovenska pevka razkrila: že drugič se boriva z rakom

Se spomnite simpatične deklice, ki je pri svojih rosnih letih prepevala Naš kuža?je bila prva slovenska otroška zvezda, ki je delovala v letih 1990−2004. Odkril jo je, ki ji je tudi pisal pesmi in v svoji založbi Mandarina izdajal kasete. Pri komaj 13 letih je izdala svoj prvi album s preprostim naslovom Hajdi. Zanj je prejela diamantno ploščo za prodanih 60.000 kaset. Danes je uspešna podjetnica, mati dveh dečkov in srečno poročena. Na instagramu dnevno objavlja utrinke iz svojega življenja in v preteklih dneh je razkrila tudi tiste manj lepe življenjske trenutke.»Danes se javljam iz Ljubljane, in sicer z onkološkega inštituta,« je svoj posnetek začela simpatična svetlolaska. Svojim sledilcem je razkrila, da se skoraj vsak teden znajde na tam, saj spremlja svojo mamo na preglede. Odkrili so ji namreč raka na prsih in Hajdi ji pomaga v teh težkih trenutkih. Povedala je še, da je nujno, da se ženske samo pregledujejo in opazujejo, ali se na telesu pojavijo kakršne koli težave.»Pomembno je da hodite na preglede, ker je zgodnje odkrivanje raka ključno pri zdravljenju,« Po svoji objavi je prejela ogromno pozitivnih sporočil, za kar se je iskreno zahvalila.