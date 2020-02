Slovenska pevka ne bo odnehala, dokler ne nastopi na nacionalki

Odločila se je, da pravico poišče pri generalnem direktorju. FOTO: UROŠ HOČEVAR

Andrej Hofer je pevko zavrnil. FOTO: OSEBNI ARHIV

Prosila bi vas, da v najkrajšem času skličete sestanek, na katerem bom tudi sama s svojo ekipo prisostvovala.

Konec januarja je v javnosti odjeknila novica, da je urednikzavrnil pevko, ki se je s pesmijo Naj vino greje me prijavila v oddajo Slovenski pozdrav. Po njegovih besedah je to storil zaradi »nižje kvalitete besedila skladbe, produkcijskih razlogov in dalmatinskega melosa«.Razložil je še, da dajejo v oddaji prednost narodno-zabavni glasbi in popularnim izvajalcem z aktualnih glasbenih lestvic, to pa je pevki dvignilo pritisk. Odločila se je, da pravico poišče pri generalnem direktorju RTV Slovenija, češ da bo on odločil o gostovanju v oddaji. Pevka je oboževalcem na facebooku kmalu sporočila, da se stvari premikajo in da se že dogovarja z generalnim direktorjem glede nastopa na nacionalni televiziji, a očitno ni prejela odgovora, kakršnega je pričakovala.Tokrat je zapisala, da ji Kadunc ni ponudil vsebinskih argumentov v zvezi s tem, ali so njena stališča v predhodnem dopisu upravičena ali ne, pravzaprav ji vsebinsko sploh ni odgovoril, zato je posegla po drugih sredstvih, s katerimi želi zavarovati svojo integriteto in upravičiti trud, ki ga dolgo in požrtvovalno vlaga v svojo glasbeno kariero. »V svojih dosedanjih pisanjih sem vam iskreno in dovolj podrobno pojasnila, da se z odgovorom urednika g. Andreja Hoferja ne strinjam, zato sem se obrnila na vas kot na generalnega direktorja RTV glede omenjene problematike pri oddaji Slovenski pozdrav, vendarle je vaša naloga, da poskrbite, da ne prihaja do nevšečnosti in diskriminacije na državni televiziji. Sama navedba urednika g. Andreja Hoferja o dajanju prednosti se nam zdi diskriminatorna!« se jezi mlada pevka.»Priznanje, da lahko nastopajo samo aktualni izvajalci z glasbenih lestvic, ne daje novim izvajalcem možnosti, da se predstavimo slovenski javnosti preko nacionalne televizije, za katero tako gledalci kot novi izvajalci plačujemo redno in obvezno RTV-naročnino. Ker gre za diskriminacijo in za lase privlečene argumente in ker ni pošteno do poslušalcev in gledalcev, da mi urednik Andrej Hofer ne da priložnosti za gostovanje v oddaji Slovenski pozdrav, čeprav imam iste pravice kot ostali glasbeniki, in je publika tista, ki odloča, vas naprošam o ponovnem premisleku in premiku zadeve na bolje v skladu z mojim pozivom,« je nagovorila generalnega direktorja nacionalke.Ob tem je zatrdila, da ni nikomur grozila. »Naj izpostavim, da ste tako vi kakor tudi jaz javna osebnost in korektno do mojih poslušalcev kot vaših gledalcev je, da so obveščeni, kaj se dogaja in kako se na vaši državni televiziji izmikate temu, da bi priložnost za nastop v vaših oddajah, ki dosegajo najširšo gledanost v Sloveniji, ponudili kar najširšemu krogu mladih izvajalcev z veliko podporo oboževalcev na spletnih omrežjih,« nadaljuje Kuštrinova. Ker odgovora od Kadunca ni prejela, se je odločila, da bo z zadevo seznanila programski in nadzorni svet RTV Slovenija, o odgovorih pa bo poročala na družabnih omrežjih.»Pri tem ne bom navedla nobene neresnice in ne bom razkrila nobenega osebnega podatka, pač pa zgolj zavarovala svoje pravice kot uporabnice javnega servisa, kar naj bi vaša televizija prav gotovo bila! Prosila bi vas, da v najkrajšem času skličete sestanek, na katerem bom tudi sama s svojo ekipo prisostvovala, da razrešimo to zadevo in da mi omogočite predstavitev najnovejše skladbe Naj vino greje me v oddaji Slovenski pozdrav,« je vztrajna. Ali se bodo na RTV Slovenija na njene prošnje odzvali, bomo očitno videli, saj do zaključka redakcije njihovih odgovorov nismo prejeli.