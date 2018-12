Slovenska pevka brutalno odgovorila hrvaškemu zapeljivcu

Hrvaški igralecje spregovoril o zvezi s slovensko pevko, ki se skuša prebiti na hrvaško glasbeno sceno. V začetku letošnjega leta so v javnost pricurljale informacije, da sta igralec in pevka par, Nina je nato potrdila, da sta skupaj. Spoznala naj bi se preko skupnih prijateljev, Ivan pa naj bi bil precej angažiran glede pevke in njene kariere.Čeprav sta se skupaj z roko v roki pojavljala na nekaterih dogodkih, pa je sedaj ljubezni, kot kaže, konec. Ivan je na Instagramu objavil fotografijo iz Amsterdama, spodaj pa zapisal, da ni in nikoli ni bil »v nobeni vezi s spoštovano gospodično Nino Donelli.«Kmalu zatem se je na Instagramu oglasila tudi Nina: »Že dva dni mi telefon ne neha zvoniti zaradi klicev številnih novinarjev in njihovih vprašanj o mojem odnosu s spoštovanim gospodičem Ivanom Hercogom. Lahko samo rečem, da jaz kot 21-letno dekle, ne potrebujem 38-letnega partnerja, ki bi ga jaz financirala in skrbela zanj. To je vse, kar bom rekla o tem.«Hercog, ki velja za enega največjih zapeljivcev med hrvaškimi igralci, je bil pred Nino v zvezi z več znanimi hrvaškimi zvezdnicami kot so Anita Dujić, Ana Majhenić, Petra Dugandžić, Tatjana Jurić in Ecija Ivušić.