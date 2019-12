Slovenka na prestižnem cirkuškem festivalu

Tjaša ni samo odlična plesalka in športnica, temveč tudi zelo prijetno dekle. FOTOGRAFIJI: MEDIASPEED

, ki je v sedmi sezoni šova Slovenija ima talent navdušila z neverjetno točko, tudi za našimi mejami dosega zavidljive rezultate. Mlada akrobatka je bila namreč izbrana za prestižni cirkuški festival Mondial du Cirque de Demain, na katerega so povabljeni le najboljši med najboljšimi. Ta festival je največje in eno najprestižnejših tekmovanj za cirkuške umetnike na svetu, potekal pa bo od 30. januarja do 2. februarja 2020 v svetovno znanem Cirque Phénixu. Tjaša bo na njem nastopila s točko na spirali, ki se je spominjamo po zmagi v oddaji Slovenija ima talent.Festival, ki sta ga leta 1977 ustanovilain, povezuje strast do umetnosti, poteka pa v režiji. Vsako leto se ga udeleži veliko akrobatov, vrvohodcev, klovnov, žonglerjev in umetnikov na trapezu, ki delijo nekaj najdragocenejših trenutkov cirkuške sezone. Pred tekmovanjem v Franciji je našo mlado akrobatko čakal še en pomemben izziv, saj je bila povabljena na svetovno tekmovanje Dubai Pole cup v Dubaju, kjer je dosegla odlično tretje mesto. To je bilo njeno drugo tekmovanje v Elite kategoriji in prvo po veliki zmagi v Elite kategoriji v Izraelu, ki se ga je Tjaša udeležila oktobra.