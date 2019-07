Slovenec zmagal v portugalskem šovu

Tatiana Duarte, Gonçalo Mendes, Inês Marcelino, Jonatan Haller Pereira in Bárbara Miranda FOTOGRAFIJI: RTP

Jonatan, ki šteje 21 let in ga je širša slovenska javnost spoznala v priljubljenem šovu Slovenija ima talent, je zmagal v portugalskem šovu La Banda. Mladenič, ki se je rodil materi Slovenki in očetu Portugalcu ter je svojo mladost preživel po vsem svetu, je priznal, da se mu je z zmago uresničila življenjska želja, življenje pa obrnilo na glavo.»Počutim se, kot bi zadel gol v finalu svetovnega prvenstva. Največ mi pomeni to, da sem presegel samega sebe v vsaki fazi oddaje. Zmaga je zame potrditev, da sem na pravi poti in da res delam to, kar mi je namenjeno,« je bil vzhičen mladenič, ki je v zadnji sezoni šova Slovenija ima talent očaral slovenske najstnice. Očitno bodo za njim norela tudi dekleta drugod po svetu, saj je Jonatan z zmago v šovu postal del glasbene skupine BMRNG, ki jo sestavljajo šeinPeterica je dobila pogodbo z založbo Sony ATV in snemanje albuma. Jonatan je za konec še povedal, da razmišlja o selitvi na Portugalsko, vendar bi rad ohranil stike z ljudmi v Sloveniji. Pred njim je naporno obdobje, saj se zaveda, da mora trdo garati za uspeh. »Ogromno bi rad še razvil, kar se tiče petja, plesa in samega sebe,« še pravi mladi glasbenik.