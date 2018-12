Slovenci dobili novo zvezdo svetovnega šova  

Benjamin Dolić. FOTO: Instagram, posnetek zaslona



Mladi slovenski pevecsvoj lepi glas širi tudi onkraj naših meja. Zdaj 21-letnik iz Ljubljane je že pred šestimi leti s svojim nastopom v oddaji Slovenija ima talent nakazal, da je pred njim svetla prihodnost, v nedeljo zvečer pa je v velikem finalu nemškega televizijskega šova The Voice of Germany to potrdil – uvrstil se je namreč na izjemno drugo mesto.Enaindvajsetletni Slovenec, ki zadnji dve leti živi v Švici, je navdušil s pesmijo She's Out Of My Life. Zapel je tudi duet Ruin My Life z izvajalko pesmi in s švedsko vzhajajočo zvezdo, z mentoricopa je zapel pesem Creep skupine Radiohead.Svojo visoko uvrstitev bo poskušal kar najbolje izkoristiti. Najprej se bo s sotekmovalci odpravil na veliko turnejo po Nemčiji, nato pa se bo posvetil svoji samostojni glasbeni karieri. »Svoje pesmi pišem sam in želim si izdati singel ter videospot, v najboljšem primeru tudi album,« je povedal za švicarsko revijo Schweizer Illustrierten. Dodal je, da je zaradi nastopa v šovu The Voice of Germany postal zelo prepoznaven in dobil tudi vrsto ponudb, ki pa jih mora še preučiti.Gledalcem se je na družbenih omrežjih med tekmovalnim delom vseskozi zahvaljeval za podporo in jim namenjal pozitivna sporočila.