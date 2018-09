Skupinsko samozadovoljevanje bo tematska zabava v Baru?

Kristian ima bizarne predloge. FOTO: Planet TV

Barovci se soočajo z velikimi izzivi, saj želijo v Bar privabiti večje število ljudi. Ravno to je razlog, da želijo biti čim bolj kreativni pri tematskih zabavah, ki se odvijajo med tednom. Tokrat je s svojimi zgodbami sotekmovalce zabaval in večkrat tudi šokiral, čigar pripovedi so bile občasno na meji dobrega okusa. Kot je povedal sotekmovalcem, s svojimi prijatelji večkrat skupinsko masturbirajo, enkrat pa je celo med t. i. pena partijem uriniral po kolegu.je zato predlagala, da bi Kristian na tematski večer v Bar povabil svoje prijatelje, da bi pokazali to skupinsko akcijo. Primorka se je odločila tudi, da ga bo potegnila za nos in mu vrnila milo za drago. Pretvarjala se je, da je dobila navodilo, da mora Kristian v spovednico, kjer mora bolj podrobno obrazložiti svojo idejo za tematsko zabavo, ki bo vključevala njegove prijatelje in njihove spuščene hlače. Sotekmovalec ji je nasedel in to storil brez premisleka. Sicer pa je pred kamero pojasnil, da je bilo uriniranje po prijatelju zgolj enkratna izkušnja, saj da sicer za to redno uporablja toaleto.