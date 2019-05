Škufca šokiral z gesto ob izločitvi, ste ga videli?

Pred nami je samo še finalna oddaja plesnega šova Zvezde plešejo. Tokrat sta se morala posloviti Franko in Svetlana, v finale pa so se uvrstili Tanja Žagar, Miha Zupan in Špela Grošelj. Slednja se je morala za uvrstitev v finale še posebej potruditi. V plesnem dvoboju pa je prepričala sodnike in si priborila finalni nastop. Svojega navdušenja ni skrivala in skočila je visoko v zrak.

​Franko pa je od strogega sodnika Andreja Škufce prejel posebno pohvalo, saj je Andrej vstal od žirantske mize, se sprehodil do Franka in mu čestital za nastop, nato pa ga je objel. Šokirani Franko se je najstrožjemu sodniku le skromno priklonil, saj takšnega slovesa zagotovo ni pričakoval.