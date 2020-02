Škandali na slovenski sceni: vihtenje pesti, prepoved petja in kopiranje

Robert Pešut Magnifico je leta 2002 za Emo spisal zmagovalno skladbo, kar pa ni bilo všeč Patriku Greblu. FOTO: MATEJ DRUŽNIK

Kršenje avtorskih pravic

Leta 2010 se je izkazalo, da je pesem Na božično noč, pod katero sta se podpisala Rudan in Košmrlj, plagiat. FOTO: MEDIASPEED

Raperji, politiki in fizično nasilje

6pack Čukur se je javnosti zameril, ko je nastopil za Zofijo Mazej Kukovič. FOTO: MEDIASPEED

Pred kratkim je na slovenski sceni završalo, ko je pevkajavno razkrila, da ji urednik oddaje Slovenski pozdravprepoveduje petje na nacionalki. Ker njena glasba menda ni primerne kakovosti. Kuštrinova z vsemi sredstvi pritiska na nacionalko, od generalnega direktorjapa smo po njeni objavi na facebooku prejeli odziv.Z nacionalke so nam sporočili, da se je Kadunc na prošnjo pevke z njo sestal in ji na sestanku razložil, da je urejanje oddaj, kamor spada tudi vabljenje gostov, popolnoma v pristojnosti urednikov. »Po pogovoru z gospo Kuštrin je odgovornega urednika razvedrilnega programa TV Slovenija prosil, da posreduje gospe Kuštrin in njemu v vednost odgovor, in to je slednji tudi naredil.Ker v elektronskem sporočilu Vanja Kuštrin navaja, da ni zadovoljna z odgovorom urednika Andreja Hoferja, ji je generalni direktor po elektronski pošti 29. januarja in nato še 31. januarja ponovno odgovoril, da je urednikovanje oddaj v domeni urednikov in da k povedanemu na sestanku in prvotnemu dopisu nima kaj dodati.Generalni direktor namreč ne more posegati v programsko ureditev,« so nam še sporočili z nacionalke in dodali, da je generalni direktor 10. februarja od Kuštrinove ponovno prejel elektronsko sporočilo, na katero bo v prihodnjih dneh tudi odgovoril. Na nacionalki vztrajajo, da Kuštrinova pri njih zaradi odločitve urednika ne more nastopiti, a vztrajna pevka trdi, da bo dosegla, da jo v oddajo vzamejo. Na to, kako se bo zgodba razpletla, nam torej ne preostane drugega kot počakati.V javnosti je v zadnjih letih odmevalo mnogo incidentov, nekateri so dosegli neverjetne razsežnosti. Najodmevnejši je bil zagotovo tisti iz leta 2010, ko sta se oglasila nemška avtorjain, ki sta pesem z naslovom Man of the World v okviru skupine The Window Speaks izdala leta 1987 (založba EMI), in razkrila, da je ponarodela pesem Na božično noč, ki jo je skupina Pop Design izdala leta 1989 na albumu Slava vojvodine Kranjske, plagiat.Po besedah članov skupine naj bi pesem izdali pod lastnim imenom zato, ker niso našli avtorja izvirnika, ki so ga slišali samo po radiu.insta pogosto potovala v München po glasbila, in to pesem velikokrat slišala po radiu ter jo posnela na kaseto. Ker naj ne bi našla pravega avtorja, se je kot avtor glasbe lažno podpisal kar Košmrlj. Avtorske pravice so bile na preizkusu tudi v primeru oddaje, ki se je leta 1996 z nacionalne televizije preselil na komercialno televizijo POP TV. Tam je dobil svojo oddajo Brez zavor.Zapletlo se je, ko jejasno in glasno povedal, da mu ime oddaje ni všeč, saj je leta 1985 izdal album s prav takim imenom, zato je proti Pro Plusu sprožil tožbo, sodišče pa je izdalo začasno odredbo o prepovedi uporabe imena, zato so oddajo preimenovali v Brez zapor. Sodni spor se je po sedmih letih končal v korist toženca, Pro Plusa, Domicelj pa je takrat dejal, da je bil v sporu moralni zmagovalec.Leta 2010 se je v nemilosti slovenske javnosti znašel raper, ko je na zborovanjih za parlamentarne volitve nastopal za kandidatko stranke SDS. Raper se je takrat branil, da je Zofija njegova velenjska prijateljica. A zdaleč ni bil edini glasbenik, ki se je s podporo politike spustil v nevarne vode in tvegal ugled.je denimo za stranko SDS odpela himno Za Slovenijo živim,je kandidiral na Jankovićevi listi, raperpa leta 2011 na listi stranke Zares.Priljubljeni Magnifico se je sredi afere znašel tudi leta 2002, ko je na Emi slavil trio Sestre, kar je bilo v tistih časih za nekatere puritance preveč. Medtem ko so nekateri bentili pred televizijski sprejemniki, se je v zakulisju odvijala prava drama, saj sta med seboj fizično obračunala Magnifico, avtor zmagovalne skladbe, in, ki je navijal za drugouvrščeno skladboŠe in še.Stavčeva je po porazu zajokala, Greblo pa je Magnifica podžgal z izjavo, da je vse podkupljeno in da Sestre nimajo kaj pokazati ter da so Karmen že tretje leto zapored zaj*****. Zapele so pesti in Greblo je večer končal na urgenci, Sestre pa so tisto leto na Evroviziji dosegle eno najboljših slovenskih uvrstitev.