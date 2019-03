Škandal v Zvezdah: nekoga so zasrbeli prsti

Letošnja sezona šova Zvezde plešejo se je prejšnjo nedeljo komaj začela , pa so tekmovalci že zakuhali prvi 'škandal'. Medtem ko je v prvi oddaji nastopilo prvih šest parov, med katerimi je vse najbolj navdušil in tudi ganil gluhi upokojeni košarkar Miha Zupan , pa je preostalih šest parov v zaodrju gledalo svoje tekmece iz prve skupine ter ugotavljalo, da so sodniki tudi letos zelo strogi.Preberite še:Med plesalci v drugi skupini, kjer soin, je bilo čutiti veliko napetosti v pričakovanju njihovega nastopa to nedeljo, izkazalo pa se je tudi, da gre prav med njimi morda iskati tistega ali tisto, ki si najbolj želi nagrado – zmagovalni globus.Izkazalo se je namreč, da je nekdo izmed njih globus kar 'ukradel'. Oglejte si spodnji posnetek, da ugotovite, koga so zasrbeli prsti.