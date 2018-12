Šifrerjev spektakel v Cankarjevem domu

Naslovnica Andrejeve prve longplejke Moj žulj (1978)

»Dlje ko zoriš, več obletnic pridobiš,« pravi v smehu, ko naznanja svoje nove avanture v prihajajočem letu. Ob promociji pesmi Ramona v Železniškem muzeju je nakazal, da znani slovenski rockerji snemajo priredbe njegovih pesmi iz 40 let stare klasike Moj žulj. To je bila vinilna LP-plošča in kaseta, ki ga je izstrelila v vrh slovenske zabavne glasbe, kajti po uspehu te plošče se je čas spremenil in festivalom v stari obleki z velikimi orkestri je odklenkalo. Pojavil se je namreč mladenič, ki je sam napisal besedilo, glasbo in jo minimalistično opremil z nekaj kitarami, godali in tolkali. Ljudje so bili navdušeni. Big Banda ni bilo nikjer več na vidiku. Njegove pesmi so čez noč preplavile radijske valove in s hudomušnimi Miškami, poetično Stoj Marijo, razmišljujočo Hladen ali vroč pa še z epskima baladama Življenje včerajšnjega časopisa in Vonj železniških postaj spremenil zemljevid slovenske zabavne glasbe.Štirideset let pozneje se stvari obračajo bistveno hitreje kot v dobrih starih svinčenih časih. Plošča Moj žulj se bo znova rodila s starimi posnetki in predelavami rockerskih zasedb. Manuche so posneli Moje miške, Hamo & Tribute to love so se lotili pesmi Stoj Marija, Življenje včerajšnjega časopisa so predelali Siddharta, Dan D pa so skočili v Hladen ali vroč in Vonj železniških postaj. Novomeški Društvo mrtvih pesnikov so se spoprijeli z Grenkim vinom,pa je prepričan, da je zanj prava Lepi ljudje,(Koala voice) si je edini upal ugrizniti v Tvoj spomin, ki jo je Andrej posvetil spolni bolezni.Večina rockerjev vseh generacij bo gostovala na koncertu v Cankarjevem domu 19. marca ob 20. uri, kjer jih bosta gostila(originalni producent albuma pred 40 leti) in seveda Andrej Šifrer, ki bo ob spremljavi – saj ne boste verjeli – Simfoničnega orkestra RTV Ljubljana zapel nekaj pesmi, aranžiranih le za ta večer. Priredbe bo sestavil. Za Andreja Šifrerja je to povsem neznan teritorij, nekakšen salto mortale. Kaj ni življenje zanimivo? Vstopnice bodo v teh dneh že v prodaji na blagajni Cankarjevega doma in za mnoge čudovito praznično darilo.