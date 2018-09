Še en odhod iz Bara: tekle so solze

Na tokratnih vročih stolih v resničnostnem šovu Bar sta se znašli Katarina in Sara. Prva je prejela največ minusov, drugo pa je na vroči stol posadil Kristian, ki je o tem lahko odločal, ker je prejel največ plusov. Tik pred razglasitvijo izpadle tekmovalke so udeleženci povedali, da bi raje videli, da ostane Sara. A to se ni zgodilo, saj so gledalci z glasovanjem odločili, da odhaja domov. Potem pa so potekle solze ... V Baru tako ostaja še devet tekmovalcev.



V minulem tednu so sicer tekmovalci fotografirali koktajle, nagrado za najboljšo fotografijo je prejel Sandi, zaradi česar bo v prihodnjem tednu imel imuniteto.