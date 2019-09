Še danes glasujte za miss Slovenskih novic

Lara Kalanj bo to soboto okronala naslednico.

15 finalistk upa na naziv miss Slovenije 2019.

LJUBLJANA – Le še nekaj dni nas loči do velikega finala, na katerem bo okronana letošnja miss Slovenije, in še en dan je na voljo za vaše glasove, dragi bralke in bralci. Petnajst deklet upa na letošnjo lepotno krono, naziv najlepše v naši deželi in pot v London, kjer bo 14. decembra svetovni izbor.inše upajo na vaš glas, tista, ki jih bo dobila največ, bo miss Slovenskih novic. Ali bo obenem tudi miss Slovenije, bomo izvedeli v soboto, ko bo naslednico okronala aktualna miss. Izpolnite torej glasovnico in jo pošljite na naš naslov Slovenske novice, Dunajska 5, 1509 Ljubljana; upoštevali bomo vse, ki bodo prispele do četrtka, 26. septembra 2019, glasujete lahko tudi na spletu: slovenskenovice.si/miss2019.Izbor miss Slovenije poteka pod geslom Podpirajmo slovensko in podprimo Slovenijo, s tem vse prebivalce naše države nagovarja k enotnosti, hkrati pa jih s predstavljanjem slovenskih podjetij, turizma, umetnikov, športnikov ter naše naravne in kulturne dediščine spodbuja k povezovanju in podpiranju domačega, lokalnega, pravi lastnica licence Miss Slovenije za miss sveta. In še, da projekt miss Slovenije s širokim naborom področij, na katerih deluje, svojim kandidatkam zagotavlja izobraževanja, edinstvene izkušnje in enkratne priložnosti za poslovni in osebnostni razvoj.No, katera bo letošnja miss Slovenije, bo znano v soboto v Črnomlju, finalno prireditev bo povezovala, miss Slovenije 2017, finalistke pa bodo tam premierno predstavile oblačila ekskluzivne blagovne znamke More Than Beauty. Ta se ne vrti le okoli lepote, videza, je močna zgodba povezovanja, priložnosti in možnosti za ljudi, okolja, ideje in inovativne produkte.