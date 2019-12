Sara Rutar ekskluzivno razkrila: Produkcija je delala dvojčkoma v prid

Sara Rutar je zadnja tekmovalka, ki je izpadla pred finalnim tednom. FOTO: Blaž Vatovec

Govorili smo s, izpadlo tekmovalka šova Kmetija, ki jo je v zadnji areni izločil. Razkrila nam je številne podrobnosti iz zakulisja in svoje načrte za prihodnost. Priznala je, da je v šov prišla tudi zaradi samopromocije, tam pa ni sklepala prijateljstev, vendar je poskušala dokazati, da lahko na pošten način daleč prideš.Zame je bil to že drugi šov in nekako se tukaj bolj občuti taktika, določeni tekmovalci so bili bolj favorizirani kot ostali. Igra se je nonstop spreminjala, tako da niso neka stalna pravila, tudi nas je marsikaj presenetilo. Vedno je to lahko peljalo vodo na mlin določenih tekmovalcev, jaz mislim, da sta bila dvojčka večkrat zaščitena.Ja, zimava prijateljski odnos. Ne slišiva se prav pogosto, ampak nekako sva se na koncu pogovorila. Tudi on ima svoje razloge za dejanja v šovu, sicer mu je bilo potem tudi žal.Glede zasebnega življenja ... Ta del imam nekako zase in ga niti ne razglašam okoli. Definitivno imava določene izzive, ampak živiva že kar nekaj časa skupaj, tako da glede tega imam mirno vest.Imam samostojno podjetje in v končni fazi so mi plačali, da grem v ta šov, zato sem naredila plus, ne pa minusa. S plačilom v šovu sem zelo zadovoljna glede na to, da sem vzela dvomesečni oddih.Čisto iskreno sem se v Kmetijo prijavila že pred Masterchefom, vendar je bilo takrat prezgodaj. Zanimala me je ta izkušnja, če sem sposobna preživeti brez elektronike. Zanimivo je, kako ljudje funkcionirajo pod isto streho, toliko karakterjev in osebnosti.Ljudje zelo zanimivo delujejo pod pritiskom, in ko je denar v igri, se vidi kdo je pripravljen iti preko trupel. Jaz sem želela pokazati gledalcem, da lahko ostaneš človek in se na pošten način boriš. Konec koncev o zmagovalcu odloča arena.​Po eni strani se mi zdi škoda Denisa, ker je podlegel pritiskom. Mislim, da je zelo sposoben in bi lahko prišel do samega konca. Škoda, da je padel na te provokacije, tudi, tudi psihično, ker mislim, da ga je on najbolj stisnil v kot. Pohvalim lahko Reneja, je res super dečko. Res sem mu zaupala, ker v obraz pove točno to, kar si misli. Edina neznanka v šovu mi je naša. Težko jo sodim, ker na trenutke nisem vedela, ali res samo igra ali je res takšna. Njenega karakterja res nisem znala prebrati.​Z Janom in ssem se dobro razumela večino kmetije. Jan je to igro vzel res kot igro. On se je odločil, da gre prek vsega, da doseže svoj cilj. Nikoli se pa ni sam javil, da bi šel v areno in se boril za obstanek. Raje je žrtvoval druge in se odmikal od dvoboja.Po eni strani mi je smešno, po drugi strani bizarno. Vsa čast, da so ljudje tako neumni, kot ovce, in da vsi delajo za njegovo korist. Nekaterim je bilo celo vseeno za lasten obstoj, važno, da dvojčka prideta v finale.