Sara izpadla, dvojček spregovoril: »Kar si je Jan Klobasa zamislil, to je dobil«

Šov Kmetija se bliža finalu, ki bo na sporedu 21. decembra. Danijel je v prejšnji oddaji našel sporočilo stricev iz ozadja, ki mu je omogočilo, da postane član porote, tudi če ne bo izbran, v primeru neodločenih glasov pa bo on tisti, ki bo odločal. To bo precej otežilo taktiziranje tekmovalcev v zadnjem finalnem tednu. Vsi se strinjajo, da sta najboljša taktika dvojčka. Sama menita, da se je njun načrt izpolnil v 60 odstotkih. Najbolj se je zalomilo pri Tomu, Tanji in Boži. Luka se je prejšnji večer preveč divje predajal plesu in danes čuti posledice v otečenem gležnju. Še dobro, da imajo Marjanco, ki edina skrbi za kravo in jim prinese mleko na mizo.



Prišel pa je čas za dvoboj med Saro in Renejem. Dvojčka sta po taktičnem premisleku želela, da se vrne Rene, ker sta se v neposrednem boju bolj bala Sare. Rene pa je bil nad razpletom zelo razočaran, saj je moral v areno zadnji teden pred finalom, še posebej nejevoljen pa je bil, ker se njegov načrt ni uresničil. Zamislil si je namreč, da bosta v finalu on in Sara.



Sara je povedala, da je izbira dvobojevalcev ni presenetila, saj gre vse na roke dvojčkoma. Želela sta se znebiti ali Sare ali Reneja, saj je po njunem Marjanca veliko laže premagljiva v finalu v areni.



Tekmovalca sta se najprej spopadla v spretnosti. S fračo sta morala izbiti lesene skulpture. Bolje se je odrezal Rene. Sledilo je preverjanje znanja iz pratike in kmetije. V tej igri je bila boljša Sara. Pri preverjanju moči pa se je Reneju uspelo obdržati na posestvu in v igri za 50.000 evrov.



Še večje presenečenje kot v areni, kjer niso pričakovali Renejeve zmage, pa je tekmovalce čakalo v kuhinji, saj je krava ušla noter in povzročila pravo razdejanje.



Ko so tekmovalci izbirali poroto, se je zgodilo še tretje presenečenje tokratne oddaje. Danijel je svoje pismo stricev iz ozadja, ki nekomu dodeljuje mesto v poroti, podaril Bojanu in tako je ta postal peti član porote. Nad odločitvijo sta bila najbolj jezna dvojčka, ki jima je prej uspelo zmanipulirati sotekmovalce tako, da sta imela v poroti večino. Bojan pa je nepredvidljiv. Danijel verjame, da se bo zavzel za Marjanco in ji omogočil pot do finala.