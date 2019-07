Sanja Grohar postala zvezda britanskih tabloidov

Miss Slovenije 2005 in pevka Sanja Grohar, ki zadnja leta živi v Londonu, je pristala v britanskih tabloidih. Vplivnica, ki ima na instagramu nekaj manj kot sto tisoč sledilcev, je razkrila, koliko zasluži letno s sponzoriranimi objavami, o naši misici začenja članek Daily Mail.



Sanja (35) zasluži do 40 tisoč funtov s promocijo lepotnih izdelkov, mode, življenjskega sloga in izdelkov za potovanja, zastonj pa je prejela poročno obleko in obleko za zabavo po poroki, ki skupaj staneta skoraj 7.000 funtov. Nekdanja manekenka pa je uživala tudi na zastonj počitnicah v Mehiki, Španiji, Italiji in Grčiji.



Sanja, ki je pred pol leta z možem Mattom (37) dobila sina Nicolaija, pa je za britanske medije priznala, da je življenje vplivne mamice po rojstvu otroka veliko težje. »Imam manj časa za pisanje blogov in ustvarjanje vsebine, saj je otrok moja prioriteta,« je povedala za Mail Online.



Sanja je začela objavljati na instagramu in pisati modni blog kot hobi, leta 2017 pa sta njeni medijski platformi začeli rasti in zdaj je objavljanje postalo njena služba.



Vendar pa ima tako življenje tudi negativne strani, saj, kot je povedala Sanja, dela 24 ur na dan. »Vendar pozitive stvari zagotovo pretehtajo negativne, saj si je zaradi svojega uspeha Sanja avgusta 2018 lahko privoščila poroko za 30.000 funtov v Žički kartuziji,« še piše Daily Mail.