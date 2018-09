S Švabom zapela zimzeleno Naš kuža

Tudi David Urankar je prišel.

Nekdaj priljubljena pevka, ki je danes še vedno prikupna, čeprav že odrasla dama in poslovna ženska,, se ne sramuje svoje otroške slave, ko je otroke in njihove starše razveseljevala s pesmico Naš kuža.Številni so odraščali prav ob prepevanju te pesmice, ki jo je Hajdi na veselje številnih odpela tudi nedavno, ko je njena najlepša butična trgovinica v Sloveniji z imenom Hajdi.si v družbi številnih znanih staršev praznovala drugi rojstni dan. Odpela jo je ob spremljavi harmonikarja Modrijanovin prisotne poslušalce sta seveda navdušila.Duet pa ni nastal povsem po naključju, saj tudi Rok in njegova, odkar imata doma dva nadobudneža, pogosto zavijeta v Hajdijino otroško trgovino na osrednji Stanetovi ulici v Celju, ki postaja vse bolj živahna tudi zaradi dogodkov, ki jih prirejajo v mestu in katerih del je tudi Hajdi in njena trgovinica.Hajdi je z možemin ekipo Hajdi.si poskrbela za nepozaben dogodek tudi tokrat in predstavila ekskluzivno novo kolekcijo priznane švedske znamke Elodie Details. Trgovinica se je za kratek čas prelevila v prizorišče dobre glasbe in zabave ob predstavitvi izdelkov pod skrivnostnim imenom Valleys of Himalaya.Znana imena s slovenske medijske scene, med katerimi so bili tudi starši in blogerji, pa so nove modne kose, inspirirane z bogatimi skrivnostmi himalajskih gorovij, spoznavali skozi druženje ob zvokih ritmov DJ Sylvaina. Hajdi z ekipo je obiskovalce počastila s penino, sladkimi prigrizki in drobnimi presenečenji.Na modni reviji je četica mini manekenov in makenenk skupaj zin preostalimi imeni modne scene predstavila nove trende jesenskih modnih dodatkov in otroških pripomočkov. Hajdi Korošec Jazbinšek je prvotni uspeh svoje spletne trgovine pred dvema letoma nadgradila s prelepo butično trgovino v staromeščanski zgradbi, ki ji daje skrivnosten in topel pridih preteklosti. V njej je tudi kotiček, v katerem lahko očki in mamice med nakupom previjejo svoje otroke in si odpočijejo ob okusni kavici.Hajdijina zgodba s skandinavsko znamko vrhunskih otroških modnih kosov se je začela z nakupom odejice za sina, z ljubeznijo do izdelkov in ob velikem zanimanju prijateljev in znancev, kje je kupila to kapico ali to dudo, kot so jo videli pri njej, pa je v svoji spletni in kasneje tudi fizični trgovini mamicam omogočila, da postanejo del zgodbe​ Elodie Details.Tudi s pomočjo Hajdi pa Stanetova ulica postaja najbolj očarljiva ulica v Celju, kar ugotavlja tudi, ki poskuša povezati vse ustvarjalce v mestu in jim dati priložnost, da se predstavijo. In vsi, ki pri projektu sodelujejo, spoznavajo, da je to prava pot, da se približajo kupcem. »Naše mesto živi in vsi dihamo z njim, to pa je najbolj pomembno,« pravi Hajdi.