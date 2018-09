RTV razkril, koliko so porabili za Popevko

LJUBLJANA – V nedeljo je potekal že 42. festival Popevka, ki sta ga vodila Mario Galunič in Nuška Drašček.



Višina stroškov bo v okvirih predvidenega načrta, ki znaša 35.000 evrov, so zatrdili na RTV Slovenija. Strošek za scenografijo je znašal približno 6500 evrov in davek na dodano vrednost (DDV). »Nuška Drašček bo za delo voditeljice plačana skladno z internim cenikom, Mario Galunič pa je to delo opravil v okviru svojih delovnih obveznosti in za to ne bo dobil nobenega dodatnega plačila,« so povedali o tem, koliko sta za vodenje prejela voditelja.



Popevko si je na TV Slovenija 1 v povprečju ogledalo 9,8 odstotka oziroma 185.000 gledalcev, starih nad štiri leta, kar predstavlja 24 odstotkov takratnih gledalcev televizije, so nam razkrili na RTV Slovenija ter ob tem kot vir podatka o gledanosti navedli raziskavo AGB Nielsen Media Research, panelni vzorec 450 gospodinjstev.



Festival je bil včasih znan kot Slovenska popevka, zato je bilo slišati nekatere pripombe, zakaj so iz naslova festivala izpustili pridevnik slovenska. »Ime Slovenska popevka je bilo spremenjeno že leta 2016, ko je Popevka, poleg Poprocka, spadala v okvir DSZG (Dnevi slovenske zabavne glasbe). S tem smo poskušali prikazati žanrsko raznolikost,« so pojasnili na nacionalki.