RTV presenetil z izborom izvajalcev: za koga boste navijali?

Na Emi 2019 februarja naslednje leto bodo nastopili Fed Horses, Inmate, Kim, Lumberjack, Okustični, Raiven, Renata Mohorič, Rene, Ula Ložar ter Zala Kralj & Gašper Šantl. O dveh superfinalistih bo najprej odločala strokovna žirija, o zmagovalcu pa izključno gledalci in poslušalci s telefonskim glasovanjem. Fed Horses bodo nastopili s pesmijo Ti na poznaš konjev, Inmate z Atma, Kim z Rhythm Back to Me, Lumberjack z Lepote dna, Okustični z Metulji plešejo, Raiven s pesmijo Kaos, Renata Mohorič s Three Bridges, Rene s pesmijo Ne poveš, Ula Ložar s Fridays ter Zala Kralj & Gašper Šantl s pesmijo Oprosti.



10 pesmi in izvajalcev je med 103 prijavami izbrala štiričlanska komisija. Sestavljali so jo glasbenica, pevka in predstavnica na Evroviziji 2018 Lea Sirk, muzikologinja in vodja založniške dejavnosti Mojca Menart, urednik glasbenega programa Vala 202 Žiga Klančar ter urednik izbora EMA – Pesem Evrovizije 2019 Aleksander Radić, so sporočili iz službe za komuniciranje RTV Slovenija. Tekmovanje za pesem Evrovizije 2019 bo gostil Tel Aviv. Polfinala 64. tekmovanja bosta 14. in 16., finale pa 18. maja. Maja je v Lizboni Izraelu zmago na Evroviziji prinesla Netta Barzilai s pesmijo Toy.