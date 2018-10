Riya do uspeha s pomočjo legende Daniela Popovića

Vem, da sem vstopila v morje morskih psov. Še dobro, da sem kit!

Eni pravijo, da je trajalo dolgo, spet drugi, da je bilo le vprašanje časa, kdaj se bo po sinuv glasbene vode podala tudi njegova pastorka. Medtem ko jena odrih že nekaj časa, se je Patricija na glasbeni sceni pojavila šele pred kratkim. Pred nekaj dnevi pravzaprav, a zelo ambiciozno.Njenemu prvencu prisluhnite tukajDekle cilja tudi na evropski trg, kar se da razbrati že iz njene debitantske skladbe Night after night. Skladba v angleščini, ki vabi k plesanju, je v ritmih, namenjenih predvsem mlajšim. Pesem sta ustvarila tuja avtorja, pod aranžma in kot producent vokala pa se je podpisal očim Daniel.»Pesem in videospot sta posneta v slogu, da ljudi vrneta v zlata 90. leta,« pravi Patricija, ki si je za oder izbrala drugo ime. Prepevala bo namreč kot. »Sem na začetku, danes pa je treba za uspeh izkoristiti vse, kar lahko. Ime je drugačno, nenavadno in tudi to bo pritegnilo pozornost.« Riya se namreč dobro zaveda, da se z glasbo danes lahko tako rekoč ukvarja vsak, zaradi česar je tržišče, kot je slovensko, prenatrpano. A vendar večina hitro ponikne v pozabo. Ob vseh mogočih šovih in podobnem je opozoriti nase lahko, neprimerno težje pa se je obdržati.»Vem, da je vsak začetek težak in da sem vstopila v morje morskih psov. Še dobro, da sem kit! Zavedam se tudi, da ne morem takoj računati na uspeh, ampak bo treba še veliko vztrajnosti in dela. Sploh ker želim poskusiti tudi zunaj meja.« Ker je poskus preboja tudi na tuje odre njena velika želja, se je že na začetku odločila, da bo prepevala v angleščini. »Ne mislim odnehati, dokler ne bom stala na velikih odrih,« je odločna. Kakšne so njene možnosti in kako bo šla njena pot, še ne ve. A če ne poskusiš, ne moreš vedeti. Da se bo poleg konkurence srečevala tudi z zavistjo, ji je jasno že zdaj. »Nekateri glasbeniki, ki jim je moja družina prej pomagala in dajala podporo, so seveda prvi obrnili hrbet, ko sem to jaz potrebovala. Vsi te imajo radi do trenutka, ko postaneš njihova konkurenca. Zavedam se, da mi bo veliko ljudi želelo škodo, ampak vsako slabo dejanje drugih mi bo še večja motivacija k boljšemu uspehu.« Zato je še toliko bolj vesela podpore in spodbudnih komentarjev na družabnih omrežjih po objavi prvega videa Night after night. Razveselila se je tudi čestitk glasbenikov od drugod, predvsem hrvaške skupine Vigor in Best, s katerimi so se spoprijateljili. Dragocene nasvete dobiva tudi od očima in mame. Daniel je legendarni glasbenik z večdesetletno kilometrino in poznavanjem glasbenega posla, kar bo Riyi v veliko pomoč. Mama pa jo spodbuja pri vsem, kar jo zanima. Petje je le ena od stvari in izzivov, ki jih je Riya poskusila, mama pa ji pomaga pri sponzorjih in medijih. Tem je hvaležna tudi sveža pevka. »Prav mediji in sponzorji so tisti, ki mlademu glasbeniku veliko pomagajo pri opozarjanju nase in pri prepoznavnosti.«V spominu ji bo kot posebna dogodivščina ostalo snemanje prvega spota. »V produkciji Drumlife smo ga na različnih lokacijah na otoku Krk snemali 22 ur. Za glavno lokacijo pa so poskrbeli v Vilas Almar, kjer so nam odstopili eno od svojih luksuznih vil. Bilo je naporno, a sem nadvse uživala.«Veliko vprašanj in ugibanj je, ali v spotu ob njej igra tudi njen fant. Takšna ugibanja so reklama, a je Riya sklenila, da stvari vseeno razjasni. »Ne, v spotu ni mojega fanta, nastopil je, ki je že pred tem zaigral v nekaj spotih drugih glasbenikov.«Tomi je Riyin partner le v spotu, a poznata se od prej, še preden sta skupaj stopila pred kamere. Nekajkrat sta se srečala na prireditvah, poseben tihi dogovor pa imata menda tudi na družabnem omrežju. »Drug drugemu vedno všečkava vsako fotografijo, ki jo objaviva, pogosto pade tudi kakšen srček. To je najino pravilo.« Toda na snemanju za srčke in šale ni bilo časa ne možnosti, saj je bilo treba posneti najboljše, kot je bilo možno.Snemanje zanjo ni bilo najlažja preizkušnja. »V videospotu je težko igrati. Težje, kot je videti na televiziji. Predvsem če je spot nekaj drugega, kot je navajena slovenska scena, in če si brez izkušenj, kot sem bila tudi sama. Za spot smo želeli, da je videti starejši in čim bolj preprost.« Zdaj čaka prve odzive, obenem že načrtuje stvari tudi za naprej. Novo skladbo? Ali pa kaj drugega? Roman Turnšek