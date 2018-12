Resnica Denisa Toplaka: to se je dogajalo v Kmetiji

DELO Denis Toplak je takoj po finalu že opravil trening. FOTO: Pop TV, Ana Gregorič

Finalistom letošnje Kmetije se po napornih tednih življenje počasi vrača v stare tirnice.je zmaga tokrat ušla za las. Enaintridesetletnik iz Frama je enkrat v tem šovu že zmagal, tokrat pa je, kot sam pravi, pač zmagal boljši. Denis je bil sicer med tekmovalci in gledalci precej priljubljen, v šovu sta mu pritisk občasno dvignili leinprav tako si nista bila preveč naklonjena zSem se, ja, sem bil že na treningu. Noge so me v ponedeljek še kar bolele. Prva igra je bila kar naporna, včeraj sem noge še kar čutil.Kar se tiče boja, o tem ne bi govoril. Zmagal je boljši, samo to lahko rečem.Tako so govorili, da. Samo to bom rekel, da me je malo presenetil zadnji teden, ko je za mojim hrbtom govoril proti meni, meni osebno pa drugače. Ampak to je bila igra, ni nobene zamere. Saj vsi vemo, da so se me želeli znebiti, ker sem težak nasprotnik. Ne bi rekel, da je ravno tako, kot govorijo.Ne. Jaz sem nase zelo ponosen, ljudje me imajo radi. Mogoče edino to, da nisem zmagal (smeh).Da bi se sam prijavil, to ne. Če bi pa prišla kakšna dobra ponudba, bi pa zagrabil.Z vsemi se razumem. Pustimo tisto, kar je bilo z Aneto. Tudi sse slišiva, največ pa imam stikov zZ njo se ne slišim nič. Edino takrat, ko smo imeli tiste skupne pogovore. Drugače pa ne.(smeh) Ne bi o tem. Tudi Aneta je stalno govorila o tem, da sva si zunaj šova pisala. Ne vem, kaj je hotela s tem povedati. Ljudje si pišejo z marsikom, zato ne vem, zakaj je ona hotela zunanji svet mešati s tem, kar se je dogajalo v šovu. To nima zveze s tem. Če nekdo ne najde drugega, hoče na tak način drugemu škoditi .. Saj ste verjetno tudi videli, da so ljudje pisali, češ, kaj ima to zveze z zunanjim svetom.Kaj naj rečem? Jaz sem že takrat povedal, da sta onadva (z Aneto op. p.) imela neko svojo vizijo, kako bi škodila tekmovalcem. In sta pač imela neke zgodbice in neke »fore«.Ja, točno tako. Če bi se to zgodilo, bi tako in tako bilo posneto, ker so bile vsepovsod kamere.Ne verjamem, da nista ničesar imela. Saj to se ve: tam so bili kondomi, sta jih tudi prišla iskat. Saj veste. Me niti ne zanima, ampak verjetno je bilo nekaj na tem.