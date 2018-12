Rešil ga je en glas

Igor Kadunc je še naprej prvi mož nacionalne televizije FOTO: Blaž Samec

Predsednik nadzornega sveta, Andrej Grah Whatmough

Na ponedeljkovi seji programskega sveta (PS) so svetniki nacionalne televizije zavrnili pobudo nadzornega sveta (NS) RTV Slovenija za predčasno razrešitev generalnega direktorja, ki mu mandat poteče aprila 2021. Po štirih urah in pol razprave in glasovanju se jih je 28 od 29 prisotnih izreklo: 14 za razrešitev, 12 proti, dva glasova pa sta bila neveljavna. Skladno z zakonom in statutom RTV bi za razrešitev moralo glasovati najmanj 15 članov v 29-članskem svetu. Presodil je torej en sam glas, Kadunc ostaja prvi mož nacionalne televizije.PS je v brezplodnih razpravah, obtoževanjih ter transparentnih stališčih posameznikov, ki izhajajo tako iz interesnih skupin kot iz političnih strank, dokazal prepletenost interesov in kako razumejo demokracijo. Ugotovitev prisotnih svetnikov, da so vsi nastavljeni politično, da politika rine v vsako luknjo te ustanove, da so, resnici na ljubo, vsi v konfliktu interesov, je bila precej na mestu.Kadunc je bil po končanem glasovanju z izidom zadovoljen. Predsednik NS, ki je predlagal predčasno razrešitev Kadunca, je na seji pred glasovanjem suvereno napovedal, da je finančna prihodnost televizije popolnoma jasna. Če jo bo vodil sedanji generalni direktor, bo ustanova leta 2020 ostala brez denarja. Pojasnil pa je tudi, da je pripravljen prevzeti vodenje RTV, če bo Kadunc razrešen.Slednji je po seji komentiral: »RTV Slovenija bo zmanjkalo denarja, če bo televizijo vodil Kadunc ali kdor koli drug.« O možnosti konstruktivnega sodelovanja z nadzornim svetom pa: »Prepričan sem, da bodo pobudniki potegnili ustrezne konsekvence, nadzorni svet ni samo Andrej Grah Whatmough in še kdo z njim. Verjamem, da bo sodelovanje z NS možno, ker nisem storil takšne napake, da ne bi mogel še naprej opravljati funkcije generalnega direktorja.«