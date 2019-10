Rekorden pridelek šipona Slovenske novice

Kmečke ženske s Koga so spet pripravile enkratne domače sladice. FOTO: Oste Bakal

V kleteh je že 80 odstotkov vinskega mošta, letošnja trgatev je najboljša v zadnjih desetih letih.

Sašo Udovič in Jasna Kuljaj z Vladejem Čehom in njegovim lepotcem iz leta 1929 FOTO: Oste Bakal

Dvesto bračev se je podalo med trse in terase. FOTO: Oste Bakal

Jeseni oživijo tudi vinorodni griči Ljutomersko-Ormoških goric, predvsem prleškega jeruzalema, kjer domuje največji slovenski vinar, družba Puklavec Family Wines.so v četrtek že četrto leto zapored pripravili VIP-trgatev za okoli 200 izbranih prijateljev vina in poslovnih partnerjev. Odpravili so se k več kot 300-letni zidanici Malek na Svetinjah v Jeruzalemskih goricah.Za sproščeno razpoloženje je poskrbel hudomušni teve voditelj, za kulinarično razvajanje pa mariborski Nane Catering. Zapeli so Kogovski dečki, glavni glasbeni gost pa je bils skupino Prelestni dečki. Ansambel Opoj je odigral ponarodele vmelodije, simpatične dame iz Aktiva kmečkih žena Kog so pripravile domače sladice, v peki prleške sladice postržjač je navdušil mojsterVIP-trgatev je privabila izjemno pisano druščino ljubiteljev vrhunskega vina, tudi iz Hrvaške, Velike Britanije, Poljske, Severne Makedonije. Puklavec Family Wines obdelujejo vinograde z dobrima dvema milijonoma trsov, torej za vsakega slovenskega državljana po enega. Poslovni partnerji in prijatelji so pred dobrimi petimi leti zasadili poseben vinograd, tam je tudi 10 trsov Slovenskih novic, ki so ob četrti trgatvi dali rekorden pridelek šipona. Pravzaprav so bili vsi trsi izjemni. Natrganega je bilo približno dve toni grozdja, ki so ga prleški vinogradniki stisnili in ga bodo do prihodnje pomladi šolali, nato pa ga bodo lastniki tudi poskusili. Spomnimo, družba Puklavec Family Wines je pred dobrimi petimi leti na terasah vinograda ob zidanici Malek obnovila vinograd z 31.000 trsi. Letos, ko prleški vinogradniki pričakujejo eno najboljših letin v zadnjem desetletju, je grozdje res zdravo, jagode pa polne, da pokajo od sladkobe.Na trgatvi je zbrane nagovoril in pozdravil, direktor in glavni enolog kleti Puklavec Family Wines, ki je ugotavljal, da je narava letos vinogradnikom kar naklonjena ter da so zelo zadovoljni s tem, kar je ponudilo kakšna dva milijona trsov. V imenu lastnikov iz družine Puklavec je prisotne pozdravil lastnik in gospodar, ki ga je razveselilo, da se lahko druži z vsemi temi prijatelji vina in njegove družine. Posebej se je zahvalil sodelavcem, da tako pridno upravljajo podjetje, ter dodal: »V kleteh je že 80 odstotkov vinskega mošta. Ostal je še šipon, ki bo gotovo tudi zelo kakovosten, tako da bo letošnja trgatev najboljša v zadnjih desetih letih.«Trgatve so se med drugim udeležili župani občin Ormož, Središče ob Dravi in Razkrižje,in, pa vinska kraljica Slovenije. Med prisotnimi smo opazili nekdanjega nogometašater številne druge znane obraze.