Razkrivamo, kdo je na Kmetiji (že) skočil med rjuhe

Strasti so se razvnele že prve tedne!

Anna Paynich naj bi s Frankom preživela vročo noč. FOTO: POP TV

Medtem ko v Prekmurju že od sredine poletja poteka snemanje resničnostnega šova Kmetija, so do nas pricurljale takšne in drugačne novice oziroma govorice. Še najbolj zabavne so tiste, da se je na posestvu, kjer snemajo šov, spletlo nekaj prijateljstev, menda pa se med tekmovalci plete tudi nekaj več. Govorice smo preverili pri produkcijski ekipi, ki je ostala skrivnostna, a nam je obljubila, da je dogajanje res pestro. »Letošnji tekmovalci so ravno prava zmes že znanih izkušenih in novih, ki šele spoznavajo svet resničnostnih šovov. Skupaj so naredili res dobro vzdušje in iz dneva v dan skrbijo za nove dogodivščine, tako da nam res ne bo dolgčas,« so nam zagotovili.Omenili so še, da izkušnje niso vedno prednost. Ko pa je vprašanje naneslo na ljubezenske parčke, so se zavili v molk in ostali skrivnostni: »Joj, vsega vam pa pred oddajo res ne moremo razkriti,« so zatrdili. Če je verjeti dobro obveščenim virom, sta se v ljubezensko afero zapletla, najmlajši tekmovalec, in, stara znanka resničnostnih šovov. Nik je pred vstopom v Kmetijo na vprašanje, ali ima dekle, odgovoril: »Nekaj imam, ampak nič resnega. Nekaj se plete, ampak verjetno se ne bo nič zapletlo.« Seveda pa je Aneta pred vstopom v šov zatrjevala, da ima doma prekrasnega potetoviranega fanta, s katerim je sedem mesecev in je vanj zelo zaljubljena. Ali se med Nikom in Aneto res kaj plete, nam produkcija ni želela potrditi, tako da bomo morali malce počakati in se konec meseca, ko bodo na POP TV začeli predvajati šov, na lastne oči prepričati, ali govorice držijo.Sicer pa to menda ni edina romanca na posestvu, pravi šarmer naj bi bil tudi nekdanji tekmovalec šova Survivor, ki naj bi se zbližal z več dekleti, med najglasnejšimi prekmurskimi govoricami pa je ta, da naj bi se Franko neke noči intenzivno družil z bivšo tekmovalko MasterChefa