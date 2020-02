Razkrivamo, kdo je lepotica, ki jo ljubi Tilen Artač

Lepi par svoje zveze ne obeša na veliki zvon.

Radijskega voditelja, imitatorja, komika, satirika in akademskega glasbenikazagotovo pozna vsak izmed nas. Velja za genialca, ki se brez težav prelevi v kateri koli znani lik, jezik pa mu teče kot namazan. A čeprav se zaradi njegovih številnih vlog in pogostega pojavljanja v medijih zdi, da ga dobro poznamo, o njegovem zasebnem življenju pravzaprav ni znano prav veliko. Predvsem je skrivnosten glede svojega ljubezenskega življenja, a nam je iz zanesljivih virov uspelo izvedeti, da je srečno zaljubljen.Srce mu je ogrela lepa rjavolaska s celjskega konca, ki sliši na ime. In očitno ni samo lepa, ampak tudi pametna. Kot mediatorka in pogajalka v civilnih in gospodarskih sporih je zaposlena na Okrožnem sodišču v Ljubljani. Lepi par sicer svoje zveze ne obeša na veliki zvon, a kljub temu smo med Tilnovimi fotografijami našli eno, na kateri sta skupaj. Pred objektiv sta se skupaj postavila lani na koncertu DeeJayTime v Stožicah. Pred kratkim sta se skupaj očitno odpravila na zimski smučarski oddih v Dolomite.