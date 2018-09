Razkrivamo incident, ki se je zgodil v Baru, na pomoč poklicali policijo

Ni pa to edini incident, ki je povezan z Barom. Preberite še Katarina iz Bara razkrila: padli so udarci

»Zaradi petkovega incidenta, ko je neznan storilec sprožil gasilni aparat, je varnostna služba Bara poklicala policijo, s katero sodelujemo, produkcijska ekipa bo tudi predala vse posnetke dogodka. Gostje so bili takoj po incidentu pospremljeni ven, tekmovalce pa smo umaknili na varno, dokler se prah ni polegel, nato pa so skušali bar očistiti. Ker se je izkazalo, da je za čiščenje vendarle prezgodaj, so bili tudi tekmovalci pospremljeni ven, škodo pa je naknadno sanirala čistilna služba.« To so nam o incidentu, po katerem so očitno mnogim popustili živci, sporočili s Planet TV. Prvemu so živci popustili, ki je bar na hitro zapustil po incidentu. »Življenje v novem okolju med doslej neznanimi tekmovalci in pod budnim očesom kamer zna skrhati živce in to se je zelo dobro videlo v petek, ko je bilo razočaranje zaradi uničenega večera prehudo,« pojasnjujejo pri omenjeni televiziji.Na isti dan kot Grega je šov zapustila tudi. Naslednji dan pa še dve tekmovalki,in. A zadnja si je kmalu po odhodu premislila in se vrnila v bitko za 50.000 evrov.Ta teden bo na sporedu prvo glasovanje za pluse in minuse, prva predvidena izločitev pa bo v soboto.