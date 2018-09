Razkrito, kaj bo v Baru počel bivši tekmovalec Emi

Jasna in Domen. FOTO: Planet TV

Na male zaslone se je vrnil resničnostni šov Bar na Planet TV. V torek so se v stanovanje nad Barom že vselili tekmovalci, ki se bodo 20 tednov borili za 50.000 evrov. Bar bodo snemali v nekdaj izjemno priljubljenem lokalu na Kongresnem trgu 3, stanovanje pa je le nekaj stopnic višje.Da bo v Baru vse v najlepšem redu, bo tekmovalcem pomagal in svetoval nekdanji udeleženec, ki bo novi menedžer Bara. Pravi, da se tega izjemno veseli. »Moram priznati, da mi delo pod pritiskom, načrtovanje, organizacija in vse novosti ustrezajo in z veseljem opravljam to delo.« Znano je tudi že, da se bo pri vodenju šovapridružil