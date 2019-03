FOTO: Na razkošnem plesu blesteli bogati Slovenci

Maja uživa v razkošju, ki ji ga zagotavlja njen Žiga. FOTO: OSEBNI ARHIV

Na rdeči preprogi je blestel tudi Jure Bricman, znan po unikatnem nakitu Catbriyur. FOTO: OSEBNI ARHIV

Nena Kopčavar Guček in Andrej Guček se odlično znajdeta v visoki družbi. FOTO: OSEBNI ARHIV

Če bi sešteli premoženje vseh udeležencev letošnjega legendarnega opernega plesa na Dunaju, bi prišli do vrtoglave številke. Z njo bi zlahka rešili svetovno krizo, saj se na Opernball podajo le najbolj premožni veljaki.Med njimi ne manjka Slovencev, tako ali drugače vplivnih, pomembnih, uspešnih. Za nekatere se sicer govori, da so se do bogastva dokopali na sumljiv način, ampak pri nakupu vstopnic za ples v dunajski operi ne preverjajo izvora premoženja.Poleg nekaterih starlet, med njimi je bilas svojim finančno precej podkrepljenim, so se v dvoranah zavrteli tudi eminentni predstavniki naše družbe.Denimo specialistka družinske medicinein njen mož, pain, znana po njunem prestižnem nakitu Catbriyur, niti zakoncaterinniso manjkali na tem slavnostnem večeru, kjer je vse v znamenju prestiža in slogana, več je vedno več.