Razglasili športnika invalida leta

Darko Đurić in Tanja Glušič

Svoje poglede sta si izmenjala Franc Hočevar in Miro Cerar.

Najboljše v letu 2018 so razglasili tudi v konkurenci športnikov invalidov. Ta naziv sta si za leto 2018 prislužila paraplavalecin paraplezalka»Športniki invalidi ste najboljši ambasadorji te države, kjer koli že nastopate!« je zbrane nagovoril slavnostni govornik dr., minister za izobraževanje, znanost in šport. Predsednik Zveze za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komitepa je izkoristil priložnost in okrcal Fundacijo za šport: »Vse pravljice imajo zaplete, tudi mi smo se z njimi soočili: zaplet je Fundacija za šport, saj smo od nje prejeli več kot 70 odstotkov manj sredstev. Razloga za to ne vemo, ne poznamo.«Med gosti na prireditvi je bilo kar nekaj imen iz družbenopolitičnega sveta. Prvič se je dogodka udeležil novi poslanec, sicer navdušen športnik, ki je pozorno prisluhnil, trenerju nadarjenega parasmučarja. Svoje poglede in ideje sta si izmenjala olimpionikin, svojčas svetovalec predsednika države za zdravstveno in socialno varstvo ter humanitarna vprašanja, med gosti je bila tudi nekdanja poslanka