Razburkana čustva, v prvi oddaji že tekle solze

Začetek tretje sezone resničnostnega šova The Biggest Loser Slovenija se je začel s tehtanjem tekmovalcev , nekateri med njimi pa so končali v solzah ali pa skoraj v solzah. Za to pa niso bile krive številke na tehtnici, temveč presenečenje, ki so jim ga predstavili.Tik pred tehtanjem soinpredvajali posebna sporočila. Valter je bil ganjen do solz, ko so mu predvajali posnetek žene, na katerem mu je sporočila, da komaj čaka, da gredo ponovno smučati. Valter doslej zaradi svoje teže z ženo in otroki ni mogel uživati na smučeh.Cristianu je mama sporočila, da ga podpira, Sebastjan pa je prejel sporočilo žene in šestih otrok. Da ga pogrešajo in verjamejo, da bo zmogel, so mu rekli. »Ati, vem, da je težko, a vem, da zmoreš. Naredi vse po svojih najboljših močeh,« ga je spodbudila najstarejša hči.Belmi pa je mož sporočil, naj se ji ne mudi domov: »Do konca pojdi, ne rabiš še priti domov, oči ima vse pod nadzorom.«Za nekaj smeha pa je poskrbeliz Sevnice. Someščan prve dame ZDAje priznal, da je tehtnica nekoč, ko je stopil nanjo, izpisala error (napaka).