Rasema bi Milana, on pa: Dobro, da se je ulegla poleg mene in ne na mene

Duhoviti Milan v šovu Ljubezen po domače uživa. Irena in Rasema mu izkazujeta veliko pozornosti, kar mu vsekakor prija. Pravi, da česa takega še ni doživel, zato izkoristi vsako minuto, ki mu jo namenita.



V enem od prizorov se je najprej stiskal z Ireno, kaj kmalu pa se jima je v postelji pridružila tudi nekoliko bolj bujna Rasema. Milan je ob tem dejal, da je dobro, da je legla poleg njega in ne na njega. Pri tem mu je govorila: »A ne, da si samo moj?« Milan ni jasno odgovoril, je pa bilo kasneje videti, da si želi Irene. Nekoliko ga bega le to, da mu ne želi jasno povedati, ali bi se preselila k njemu.



Na drugi strani pa je Rasema pripravljena stopiti pod njegovo streho in se mu pridružiti v njegovem načinu življenja. Prav tako pa, ko sta sama, ta ne zamudi trenutka, ko mu lahko pritisne kakšen poljub. Tudi z jezikom.