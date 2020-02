Rajanje s Kreslinom, tabujevci in redlipsi

Skupina Redlips za mlade in mlade po srcu FOTO: FACEBOOK

Skupina Tabu bo navdušila s svojimi uspešnicami. FOTO: ALJOŠA REBOLJ

Študentsko-mladinski klub (ŠMK) Klinka bo tudi letos poskrbel za enkraten, in kot pravijo, edini pravi fašenk, ki bo spet izjemno bučen in zabaven. Na stari lokaciji, v veliki dvorani Pomurskega sejmišča v Gornji Radgoni, kjer poteka ena največjih pustnih prireditev v Pomurju, pripravljajo še eno noro zabavo.Na enem in edinem Fašenku 2020 ta petek od 20. ure zvečer mladi iz Klinke pričakujejo nepozabno pustno zabavo in nabito polno sejemsko dvorano z nepregledno množico mask. Kljub zimskemu času bo v dvorani vladala vročica plesnih ritmov, za kar bodo poskrbele tri ugledne glasbene skupine. Za razgibano pustno vzdušje bodo skrbeli mlada, sveža, odštekana zasedba Redlips, legendarniz Malimi bogovi, za zaključek nepozabne poskočne noči pa skupina Tabu.Redlips je mlada petčlanska zasedba iz Ljutomera, ki najraje preigrava priredbe znanih slovenskih in tujih rock skupin. Na Fašenku 2020 se bodo javnosti premierno predstavili tudi s svojimi avtorskimi skladbami. Obljubljajo fantastičen glasbeni program, ki bo ogrel ozračje, pete in srca prisotnih. Vlado Kreslin je tisti glasbenik, ki je s svojim skrivnostno edinstvenim glasom pripeljal Prekmurje na velike odre.Z izjemnim občutkom za melodijo in poezijo nam prefinjeno podaja del sebe, svoje duše in korenine. S tisto črno kitaro in zasedbo Mali bogovi bo letos vse to delil tudi z nami, ko bomo skupaj prepevali njegove največje uspešnice, kot so Nekega jutra, ko se zdani, Tisoč let, Preko Mure, preko Drave, Namesto koga roža cveti in številne druge, ki jih je nanizal v zadnjih desetletjih. Tudi skupina Tabu bo svojo modro, rdečo, smeh in srečo delila z obiskovalci na radgonskem sejmišču.Mešanica rocka in popa je skupino že pred 22 leti popeljala na zavidljivo dolgo pot po slovenskih in tujih glasbenih odrih. Takrat so se misli po odru hrepenečih mladostnikov združile v eno in ustvarile invazijo z melodijo na nepotrebne tabuje. Do zdaj so izdali kar osem albumov z uspešnicami, kot so Dobra vila, Angel, Hvala za ribe, Nabiralka zvezd in Prvi zadnji. Pravijo, da je krasen občutek, ko lahko na odru pustiš delček srca, še lepši pa, ko ga deliš z drugimi.Mladi torej obljubljajo noro noč, da pa se komu od višine ne zvrti, bo tam obiskovalce tradicionalno pričakals svojo popotnico – dobrimi mastnimi pustnimi krofi! Tudi letos bodo poskrbeli za to, da bodo najizvirnejše skupinske maske zapuščale zemljo s posebnimi nagradami.