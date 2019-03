Radijec po šovu zabrusil Jasni: Ti si še bolj pokvarjena kot kebab

V prvi oddaji Od težaka do junaka, v kateri Jasna Kuljaj, Željko Čakarević Željkić in Indira Ekić komentirajo dogajanje v šovu The Biggest Loser Slovenija, je padla drzna stava. Do finala mora Željkić ob pomoči osebnega trenerja izgubiti najmanj 25 kilogramov, sicer bo v zadnji oddaji moral biti gol, v nasprotnem primeru pa bo Jasna zadnjo oddajo vodila v kopalkah.



Ker nad scenarijem v kopalkah Jasna ni preveč navdušena, želi Željkića na vsak način premamiti, da poseže po prepovedanih prigrizkih. V večerni oddaji mu je ponudila čips, a se ni pustil prepričati. »Jasna, ti si že bolj pokvarjena kot kebab!« ji je dejal brez dlake na jeziku.



Tekmovalci v šovu tako niso edini, ki želijo izgubiti večje število kilogramov. Ali bo tudi Željkiću uspelo, bomo videli čez dobra dva meseca.