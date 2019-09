Prvo jajce na kmetiji vzela v roke in komentirala: Toplo je še

Pri trgovanju z odpadniki je bila glava družine Marjana nepopustljiva, pri vodenju izvajanja naloge pa je imela občutek, da je nihče ne posluša in upošteva. »Pa kaj sem jaz tukaj, da me bo vsak na suho d*kal?!« se je jezila predvsem na moške. »Kaj imajo v glavi? Temo imajo v glavi! Je*o jim mater.«



Tanja jo je mirila, da se brez zveze sekira, hkrati pa je dodala opazko, da vse meša in da organizacija peša. Podobno je opazil Danijel, ki je menil, da Marjana ni dorasla klobuku. Danijel je bil s kokošnjakom zadovoljen, nato pa je prišel čas, da je gospodarica Nada preverila, ali je naloga opravljena.



»A takole to izgleda?« je bil njen prvi komentar gospodarice na pomol, s katerim, kot je kazalo, ni bila najbolj zadovoljna. »Glava družine si je navodila zapisala, kako jih je predala naprej, pa ne vem. Bi morala vseskozi preverjati, ali jih upoštevajo.« Prvo jajce na kmetiji Bolj je bila Nada zadovoljna s kokošnjakom, a tudi tu ni šlo brez pripombe. »Super narejeno, nimam kaj reči, ampak ročaji za peljati bi bili lahko na neki višini, da bi se to dalo prijeti in premakniti. Kje imaš 'deca' takole visokega, da bo tole prijel in peljal?« je vprašala Marjano. Na pomoč sta poklicali hlapca Denisa, ki je pokazal, kako lahko prestavi kurnik.



Dekla Sara je z langašem zadovoljila strogo Nado, ki je rekla, da ne bo dala ocene, a da misli, da se ne bo vrnila. »Zavedam se, da je bila naloga težka, zato bom morala še malo razmisliti,« so bile besede gospodarice, ki so Marjano pahnile na robu solz. Na zadovoljstvo vseh se je gospodarica hitro vrnila in sporočila: »Po vsem, kar sem videla, ste nalogo opravili.« Razkrila je, da je s seboj pripeljala kokoši in pa tudi že prvo jajce na kmetiji. Tanja je jajce vzela v roke in presenečeno ugotovila: »Saj je še toplo.«