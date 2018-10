Prvi tič Kmetije

Joel ob jutrih snemalno ekipo vedno prosi, naj še malček ostanejo pred sobo, da njegova moška oteklina uplahne. FOTO: Pro Plus

Na posestvu pri Copekovem mlinu so hormoni že podivjali. Tekmovalci so se odlično ujeli, stkali prva zavezništva in se tako ali drugače zbližali. Nekateri čustveno, drugi celo telesno. Povsem naravno, glede na razmere in omejen prostor, v katerega so ujeti strastni in privlačni posamezniki. Ko smo ravno pri naravi, ta še posebno nagaja, sploh ob jutrih, ko se sredi njegove sobe naredi pravi šotor. Otrdeli korenjak simpatičnega in med kmetovalci zelo priljubljenega zabavljača očitno ni le mit, ampak velika resnica, ki navdušuje gledalke in ženski del na kmetiji, fantom pa naganja strah v kosti.Redki fantiči lahko pregovor o pogumu, da jih je veliko v hlačah, vzamejo dobesedno. Med temi srečneži je tudi Ljubljančan in prav lepo bi ga bilo videti v neposredni tekmi z. Ta se lahko pohvali z nazivom najbolj polnih belih kopalk na medijski sceni, zdaj pa je dobil hudo konkurenco. Če Joel ne bo slavil v kmečki areni, ga še vedno čaka dvoboj na plaži s slavnim pevcem in prevzem laskavega naziva naj pitonček. A dokler tega ne vidimo, ne verjamemo.