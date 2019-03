Prvak jo je raztegoval na drugem koncu sveta

Denis za družino Brežnik podpisuje svoje jubilejne zgoščenke.

Takšna gostovanja jim veliko pomenijo, pravi predsednik kluba Triglav Peter Krope.

Predsednik kluba Triglav v Avstraliji Peter Krope

6

koncertov je pripravil.

Svetovni prvak v igranju na diatonično harmoniko, eden redkih, ki nenehno potuje po svetu, seveda vselej s harmoniko, se je pred dnevi vrnil iz Avstralije, kjer je pripravil kar šest koncertov. »Igral sem pri Avstrijcih, Italijanih in Slovencih.Obiskal sem Melbourne in Sydney, tja se bom vrnil že prihodnje leto. Izvajal sem tri različne programe, poleg lastnih skladb sem igral avstrijske, italijanske in slovenske narodne pesmi,« nam je zaupal ob vrnitvi. V Avstralijo je odpotoval na povabilo kluba Triglav, ki združuje tam živeče Slovence, ki na ta način ohranjajo stik z domovino. Da jim takšna gostovanja veliko pomenijo, pravi predsednik kluba Triglav, ki se je Novatu ob odhodu pisno zahvalil, da je prišel mednje, in dodal, da je pustil izjemen vtis s svojim igranjem, saj je njegova harmonika pela kot še nobena.Prav posebno doživetje za vse pa je bilo, ko je zaigral na Kuclerjevo harmoniko, ki jo ima v lasti tam živeča družina. Kuclerjeve harmonike spremlja žalostna zgodba; sredi 1860. leta jih je na Vrhniki začel izdelovati mojster, svoje mojstrstvo pa je prenesel tudi na zanamce. V njihovi delavnici se je te obrti izučilo več mojstrov, med njimi je bil– pri njem se je kasneje izučil znani izdelovalec diatoničnih harmonik. Bratov Kucler je bilo več, hči enega od njih, in sicer, pa se je v Avstraliji poročila z, ki je bil več kot dve desetletji častni generalni konzul za Novi Južni Wales in vodja slovenske skupnosti v Avstraliji. In tako se je Kuclerjeva harmonika znašla na petem kontinentu na drugi strani sveta. Zanimivo, da je delavnica Kucler leta 1937 harmoniko izdelala iz preprostega lesenega ohišja, za meh pa so uporabili kar časopisni papir. A delavnico in Kuclerjevo domačijo na Vrhniki so italijanski vojaki leta 1942 porušili in zažgali, vso družino postrelili, harmonike pa naložili na voz in odpeljali.je to tragično zgodbo opisala v knjigi Antologijaavstralsko-slovenskih glasbenikov, ki jo je pred tremi leti prvič predstavila tudi v klubu Triglav v Sydneyju, takrat pa je prvič zazvenela tudi Kuclerjeva harmonika. No, drugič se je to zgodilo nedavno, ko je nanjo zaigral Denis Novato.Domov se je vrnil s Hohnerjevo muzejsko harmoniko, ki mu jo je v trajno last podaril