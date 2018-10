Protesti zaradi Blaževe smrti

Brata Slak je ločila Blaževa smrt. FOTO: Instagram

Gledalci se na vse pretege trudijo, da bi dosegli Blaževo vrnitev.

Šok v televizijski limonadi Reka ljubezni ne pojenja. Potem ko so se pisci scenarija odločili, da usmrtijoBlaža in je igralecostal brez nadaljnjih snemalnih dni, se gledalci še vedno ne morejo povsem sprijazniti z njegovim odhodom.Ni jim jasno, zakaj so izbrali prav njega, v protest pa so napovedali prenehanje spremljanja te sicer zelo priljubljene slovenske telenovele. Celo samega akterja je zastrupitev z gobami presenetila, saj ni pričakoval, da bo tako klavrno končal svojo drugo tovrstno vlogo, a je odločitev nadrejenih moral sprejeti.Ogorčeni ljubitelji serije se z njihovo odločitvijo niti slučajno ne strinjajo in komercialno televizijo zasipavajo s pritožbami ter protestnimi pismi. Čeprav se gledalci na vse pretege trudijo, da bi dosegli Blaževo vrnitev, pa nobena njihova nepokorščina ne bo obudila simpatičnega brata Slak, ki ne skriva, kako zelo pogreša svoje soigralce.