Pri Rebeki praznujejo

Pri Rebeki Dremelj že vlada praznično vzdušje. Dnevno sobo krasi najbolj priljubljena božična sobna rastlina, božična zvezda, družinski člani Rebeka, Sandi, Šajana in Sija pa se že grejejo ob kaminu v prazničnih pižamah.



Družina se praznikov kot vedno zelo veseli, še najbolj zato, ker si bodo znova lahko vzeli čas zase. Kot je že pred leti razkrila Rebeka, božič vedno preživljajo skupaj z vsemi starimi starši. Posebnih božičnih običajev družina nima, navadno ob dobri hrani obujajo prijetne spomine in se veselijo, da so skupaj.



Pevka praznični december naravnost obožuje in njena hiša je vselej praznično okrašena. »Vsi, ki me poznajo, vedo, da decembra naša hiša postane skoraj takšna kot Božičkovo domovanje,« pravi. Čeprav je imela decembrske praznike rada že prej, so ti postali še bolj posebni, odkar ima otroke. »Odkar imam Šajano in Sijo, mi prazniki pomenijo še več, saj jih otroci doživljajo še z večjim pričakovanjem, zato se vsako leto še dodatno potrudim tudi zaradi iskric v njunih očeh. Želim, da je tudi za moji deklici ta čas čaroben, da začutita sladko pričakovanje in se čudita vsem presenečenjem – zares me gane, ko vidim njun izraz na obrazu, tiste velike oči in široko odprta usta,« je pred dvema letoma zapisala na svojem blogu.