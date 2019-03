Pretresljivo: kilogrami pokopali manekenko Bojano

Manekenka je končno znova zaživela.

Osebno stisko in nesrečo je spremenila v zmago.

Playboyeva zajčica Bojana Ivanović se je z odvečnimi kilogrami bojevala več let.

Da je hrana lahko tolažba, nikakor pa ne rešitev, se brez dvoma strinja manekenka. Še predobro namreč ve, kam lahko pripelje prevelika telesna teža in kaj pomeni merjenje moči s kilogrami.Bojana je bila iskana manekenka, udeleženka nekaj lepotnih tekmovanj, šest let je bila tudi Playboyeva zajčica.V enem letu se je zredila za 15 kilogramov. To že za običajnega človeka ni prijetno, v manekenskem svetu in svetu lepotnih izborov pa je to popolna katastrofa. Kot pravi danes, se je njeno življenje tedaj ustavilo. Z odvečnimi kilogrami se je bojevala več let.»Rediti sem se začela v takratni zvezi, ko med nama ni več šlo, jaz pa sem tolažbo iskala v hrani. Vedno, kadar sva se sprla, ko sem bila jezna, žalostna in osamljena, je bila hrana moja tolažba. Ko sem spoznala, kaj sem naredila svojemu telesu, se je začel najbolj mučen del, vsaj zame osebno. Znašla sem se v začaranem krogu nenehnih vzponov in padcev pri poskusu hujšanja, ti neuspehi pa so me vodili v vedno večji obup in depresijo. Ni mi bilo jasno, zakaj se vedno, ko mi že uspe lepo shujšati, znova zredim. Začela sem raziskovati, kaj bi lahko bil vzrok tem mojim nesmiselnim dejanjem,« se spominja težkega obdobja svojega življenja.Spoznala je, kako uničujoča so bila prepričanja, ki jih je nezavedno vlekla še iz otroštva, že kot majhna deklica je bila namreč prepričana, da je zguba in da ji nikoli ne bo nič uspelo. »Dojela sem, da bom morala najprej spremeniti svoja prepričanja in vse te negativne vzorce, ki so me vlekli k propadu, če bom res hotela shujšati«, pove.Nekajletna mukotrpna pot in vrtenje v začaranem krogu, iz katerega se je po številnih poskusih končno le iztrgala, so jo nekega dne napeljali do ideje, da bi svojo zgodbo in izkušnjo ubesedila. »Pravijo, da najboljše knjige nastanejo, ko pišemo iz lastnih izkušenj. Tako je nastala knjiga 15 kil nesreče. Namenjena je vsem, ki si želijo spremembe in hkrati izboljšati svoje življenje. Želela sem, da razložim, kako uničujoči so za nas prepričanja in vzorci, ki jih nosimo od otroštva, in da je to pravzaprav velik del razloga, da ne dosegamo uspehov. Pomembno je slediti sebi in početi to, kar nas veseli.«Trdno je bila odločena, da to ne bo še ena klasična knjiga o hujšanju. »Želela sem pokazati, da je mogoče postati tudi zmagovalec in da ni treba zapraviti življenja v mišljenju, da si zguba. Želela sem, da je moja zgodba navdih za vse, ki si želijo uresničiti svoje sanje, a si ne upajo ali ne znajo,« poudarja.V prvem delu knjige je zato opisala svojo zgodbo, drugi del pa je v obliki vprašalnika namenjen bralcem, da spoznajo, katera so njihova negativna prepričanja in vzorci, ki jih ovirajo pri doseganju ciljev in kaj si pravzaprav želijo početi v življenju. Dodala je poglavje o ključnih načelih uspeha, ki so skupni vsem ljudem, ki so uspešni in srečni.