Pretreseni boste: Cavazza, Verbotnova in Plestenjak spregovorili o depresiji (VIDEO)

Slovenski glasbenikje v enem videospotu združil največja imena slovenske glasbene scene in sveta znanih. V njegovem videospotu za skladbo Moja so o depresiji spregovoriliin. Več kot očitno je, da gre za dober namen in da ima skladba globoko sporočilo. »Ne obupajte, ampak bodite pozitivni. Saj vas bo samo pozitivizem rešil te preklete depresije,« je dejal Cavazza, Plestenjak pa je dodal: »Najlepše stvari so tukaj in zdaj. Odpri oči in dvigni krila.«Poleg Cavazze, Verbotnove in Plestenjaka se v spotu pojavijo še(Siddhartha),(Šank rock),(Poskočni muzikantje),in pevski otroški zborček Rock Mulčki.