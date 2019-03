Preobrat v šovu Ljubezen po domače

Dekleta Jožeta Rožena v šovu Ljubezen po domače lahko očarajo le z glasom in ne s stasom, zato o njihovem videzu ter postavi neprestano razmišlja. »Ko sem imel zavezane oči, sem ves čas razmišljal, katera je lepša. Samo nisem vedel, ker nisem nič videl,« je povedal. Navkljub temu pa je dodal: »Zaljubil sem se na slepo! Kaj pa bo, pa ne vem.«



Jože ima v letošnji sezoni Ljubezni po domače poseben privilegij: ni mu bilo treba na hitre zmenke, dekleta so prišla naravnost k njemu. Med njimi so tudi take, ki jih je javnost imela priložnost spoznati že poprej. Mirjana Radovac se je v prejšnji sezoni potegovala za Jožeta Mastnaka, Darinko Košenino smo gledali na drugi komercialni televiziji v Kmetiji, poskušala pa je tudi osvojiti srce Tomaža Kržiča v Ljubezni po domače, Jadranka Lisjak je nastopala v resničnostnem šovu Big Brother. Znani trojki se je pridružila še Jožica Matko.