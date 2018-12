Na ruškem bazenu je bilo vroče.

Je slavček res ospredje prepustil drugim?

Če je kdo od tistih, ki jimni pri srcu, upal, da so vroči koledarji vse, kar si je slavček omislil v najbolj veselem mesecu, se je uštel. Najbolj razvpiti slovenski samopromotor namreč leto končuje z novim singlom. Ta pa kakopak ni kar tako, ampak bi lahko rekli, da je v nekakšni zvezi s koledarji. Nova pesem, ki je dobila že tudi videospotno podobo, se namreč imenuje Ritka prehlajena.»Želel sem si seveda nekaj provokativnega, v svojem stilu,« pravi Murko o naslovu. Snemanje spota je potekalo na bazenu v športnem parku Ruše, zanimivo pa je, da je Murko glavno vlogo v spotu odstopil drugemu! Pravzaprav kar dvema, saj sta v glavnih vlogah trenerjev vodne aerobike nastopila znana blogarja Pici in Pero. »Jaz sem se zadovoljil z vlogo vodnega reševalca, za najbolj vroče trenutke pa so poskrbele prave prehlajene ritke, bele in črne,« razloži.Dekleta, ki so nastopila v spotu, so se po Murkovih besedah res izkazala, prav tako pa njegova desna roka, ki je skrbel za vse podrobnosti. In kdaj bo videospot na ogled? »Spot režiserja in snemalcabo viden predvidoma še ta teden in se tega novega hita noro veselim. Prepričan sem celo, da bo nova pesem velika konkurenca pesmi Šok, ki ima na youtubu že več kot dva milijona ogledov.Hm, in kdo ve, ali je ne bo celo še prekosila? Zdaj je čas za nove podvige in vem, da je na pohodu še en velik hit in stopnička više v mojem glasbenem izražanju,« Murko prav nič ne dvomi o uspehu in odmevnosti.