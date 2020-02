Predsednik Pahor žaluje, doletela ga je huda izguba (FOTO)

Predsednikje na družbenih omrežjih sporočil, da se je poslovila njegova »ljubeča mati«.se je rodila leta 1938, poslovila se je v 83. letu starosti.Predsednik je v preteklosti na svojem profilu na Instagramu rad delil trenutke z mamo. Konec januarja, ko je gospa Iva praznovala rojstni dan, je predsednik objavil njeno fotografijo in zapisal: »Danes ima mamica rojstni dan. Za darilo se je po nekaj mesecih vrnila iz bolnišnic. Borka in pol. Nekoč mi je zdravnik rekel, da naj bom "pripravljen na vse". Trudil sem se biti pogumen in sem mu odvrnil “da to žensko poznam že vse življenje in da naj bo na vse pripravljen tudi on". Marsikaj pravijo o naših zdravnikih. A delajo tudi čudeže življenja. Hvala.«