Pred finalom se je oglasila Miša Molk: Sta iskrena ali jima kdo to narekuje?

Zaupajta sebi

»Ne poznam ju osebno. Nismo se nikdar srečali. Spoštujem njuno mladost, generacijo, ki je vpeta v povsem drugačen način komuniciranja.Taka je tudi njuna glasba. Elektronska. Vse, torej tudi njuna komunikacija navzven se dogaja na »mašinah« in preko njih; hitro in na strojčkih; zato me ni prav nič presenetil njun odziv na tiskovni konferenci po uvrstitvi v finale. Sita in nevajena sta ponavljajočih se in preprostih vprašanj; nista vešča dobrikanja. Delujeta kot večno zaskrbljena. Kar danes ni nič presenetljivega, saj sovpada s časom,« je na svojem facebook profilu zapisala dolgoletna urednica in članica mednarodne strokovne skupine za Pesem Evrovizije Miša Molk.Prepričana je, da je prišlo do komunikacijskega šuma, potem ko so reakcijeinpo uvrstitvi v finale sprožile številne kritike, saj sta med drugim dejala, da imata dovolj evrovizijskega cirkusa. »Me pa intrigirata njuna povnanjena naivnost in nedolžnost. Sta iskreni ali jima kdo narekuje, morda priporoča ta vedenjski vzorec, ta imidž? Gre morda vendarle že za nek, »zunanji« nasvet, kako se odzivati javnosti, za t.i. statement? Pojdimo po vrsti: To, da se prijaviš na EMO, razumem; želiš širokemu občinstvu predstaviti svojo glasbo. POINT! Potem na EMI zmagaš in imaš vstopnico za EVROSONG. Se veseliš ali pa ne. Ne. Torej,če se ne, se zahvališ občinstvu in strokovni žiriji za glasove in za to, ker so prepoznali tvojo pesem kot kakovostno. Ker se pa ne želiš udeležiti Evrosonga, prepustiš to mesto drugemu uvrščenemu. Vseeno greš na Evrosong. Še vedno ne veš, kaj se ti je pravzaprav zgodilo.«Kakor koli že, v izraelskem Tel Avivu bo nocoj še tretji, sklepni večer 64. tekmovanja za evrovizijsko pesem, po katerem bo znano, katera država je s svojo pesmijo najbolj navdušila evropske poslušalce in žirije. Slovenska predstavnika Zala Kralj in Gašper Šantl, ki sta se uvrstila v finale v torek, bosta s skladbo Sebi nastopila kot deseta.Ali kot še piše Molkova: »Rada bi verjela. In resnično upam, da bo njuna glasba prepoznana in živela naprej. Kot tudi njuna zaljubljenost. Vse naj, naj, draga Zala in Gašper! Zaupajta sebi!«