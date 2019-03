»Pošiljala mi je fotografije, kjer je gola, in to ne samo meni!«

Šov Ljubezen po domače je v polnem zagonu. Tomaž Bizjak je recimo na kmetiji pričakal svoja dekleta. Presenetila ga je Eva, ki je shujšala in je imela po novem svetle lase. A pogovor je kmalu zamrl in Tomaž jim je kar naravnost povedal: »Zame se boste morale boriti. Če ne bom videl levinj, bom šel spat k sosedi. Tako je, izkoristi priliko, če jo imaš.« Ostal razočaran Na zmenek je najprej povabil Evo v pričakovanju, da se bo končno odprla in razgovorila, vendar je ostal razočaran. »Mi bo postalo še žal, da sem tebe povabil na prvi zmenek. Očitno bi moral kakšno drugo, bi mi kaj več povedala … Če boš tako nadaljevala, boš šla pač prva domov. Očitno ti ni zame.« Motilo ga je predvsem, da se mu je facebooku, kjer sta se že prej spoznala, predstavljala kot povsem druga oseba. Virtualni svet je poln pasti Na koncu je svoje težave in dvome zaupal Dragani. Pojasnil je ozadje razočaranja, ko je spoznal resnično Evo. Virtualna Eva je bila namreč dosti privlačnejša, poleg tega je izvedel, da si je dopisovala z vsemi in jim kakor njemu pošiljala fotografije, na katerih je gola. »Virtualni svet je poln pasti,« je sklenil.