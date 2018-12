Poroko v ZDA potrdil še pred bogom v domovini

Iz Bostona v Cirkovce!

Zvestobo sta si obljubila v cerkvi sv. Ožbalta v Cirkovcah pri Velenju.

Običajno špotniki kar težko najdejo nekaj prostih trenutkov zase in svoje najbližje. Medtem ko so zimski športniki trenutno povsem predani poslanstvu in v lovu na čim boljše rezultate, imajo drugi nekoliko več časa za prijatelje in predajanje prazničnemu vzdušju.Letošnje praznike pa je povsem zase izkoristil tudi nogometaš, nekdanji branilec in kapetan ljubljanske Olimpije in slovenski nogometni reprezentant, ki že nekaj časa živi v bližini Bostona, saj igra za tamkajšnji klub New England Revolution.Antonio se je sicer civilno s svojo izbrankoporočil že lani v ZDA, zdaj pa sta se v krogu družine in prijateljev poročila še cerkveno in si zvestobo obljubila tudi pred bogom v cerkvi sv. Ožbalta v Cirkovcah pri Velenju. In tako še enkrat uradno potrdila svojo ljubezen.Poroka je bila kot iz pravljice, med svati pa so bili tudi nekateri Antonijevi prijatelji z nogometnih igrišč, komentatorpa je bil njegova poročna priča.