Policija črno na belem, zakaj so posredovali v Baru

LJUBLJANA – Poročali smo o sobotnem incidentu, zaradi česar je v Baru posredovala policija.



Kot smo izvedeli, naj bi se sprla Larina mama in prijatelj povratnice v resničnostni šov, Katarine. Na Planet TV so zatrjevali, da v incident ni bil vpleten nihče od tekmovalcev in tekmovalk ali članov ekipe produkcijskega šova.



Danes smo pridobili še policijsko poročilo o dogodku. Možje v modrem so bili o dogodku v lokalu v središču Ljubljane obveščeni 15. septembra okoli 20.25, in sicer jih je poklicala oškodovanka: »Z zbranimi obvestili je bilo ugotovljeno, da je prišlo do spora med oškodovanko, njeno materjo in moškim. Posredovali so varnostniki, ki so osebo pospremili iz lokala.«



Plačilni nalog je na koncu dobil, kot navajajo, kršitelj, ki se je nedostojno vedel tudi do policistov.