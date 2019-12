Poglejte, kako se je slovenski inženir poklonil »špricarju« (VIDEO)

Razkrivamo, kdaj in kje bo najbolj snežilo

Danes se bo pooblačilo, popoldne in zvečer bo predvsem v južni polovici Slovenije občasno rahlo snežilo. Najvišje dnevne temperature bodo od –2 do 2, na Goriškem in ob morju okoli 7 stopinj Celzija, napoveduje Agencija RS za okolje (Arso). Ponoči bodo padavine prehodno povsod ponehale. Jutri dopoldne bodo najprej zajele Primorsko in se postopno razširile nad vso Slovenijo. Po nižinah